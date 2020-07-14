НБУ выступает против длительных "кредитных каникул"

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Банки теряют прибыль из-за неплатежей по процентам

Введенные Верховной радой "кредитные каникулы" уже привели к ухудшению платежной дисциплины заемщиков. Если их продлить до следующего года, то банки не выдержат.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Как отметила Рожкова, в значительной степени на поведение заемщиков влияет психологический фактор.

"Тебе закон сказал: ни взимать, ни штрафовать. Ничего. И у всех пропал рычаг", - сообщила она.

По ее словам, раньше банки могли включать штрафы и пени, напоминать о коллекторах и кредитной истории.

"А когда никаких рычагов нет, и с клиентов запрещают требовать в этот период, вот они и не платят", - добавила она.

Рожкова считает, что если "кредитные каникулы" не отменить до конца года, то "банки не выдержат этого дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет".

"Я смотрю помесячно, и уже процентная прибыль уменьшается. Также есть прирост неполученных доходов по банковской системе. Пока некритично, но он уже есть", - сообщила она.

Отметим, кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 украинских банков.

В то же время, кредитные каникулы это отсрочка выплаты долга, а не его прощение.