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НБУ виступає проти довгих "кредитних канікул"

Київ, Вівторок 14 липня 2020 15:55
НБУ виступає проти довгих "кредитних канікул"
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Банки втрачають прибуток через неплатежі за відсотками

Введені Верховною радою "кредитні канікули" вже призвели до погіршення платіжної дисципліни позичальників. Якщо їх продовжити до наступного року, то банки не витримають.

Про це заявила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Як зазначила Рожкова, в значній мірі на поведінку позичальників впливає психологічний фактор.

"Тобі закон сказав: ні стягувати, ні штрафувати. Нічого. І у всіх пропав важіль", - повідомила вона.

За її словами, раніше банки могли включати штрафи та пені, нагадувати про колекторів та кредитну історію.

"А коли ніяких важелів немає, і з клієнтів забороняють вимагати в цей період, от вони й не платять", - додала вона.

Рожкова вважає, що якщо "кредитні канікули" не скасувати до кінця року, то "банки не витримають цього дисбалансу, коли за кредитами є канікули, а за депозитами немає".

"Я дивлюся помісячно, і вже процентний прибуток зменшується. Також є приріст неодержаних доходів по банківській системі. Поки некритично, але він вже є", - повідомила вона.

Зазначимо, кредитні канікули повністю або частково ввели 30 українських банків.

У той же час, кредитні канікули це відтермінування виплати боргу, а не його прощення.

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