НБУ выпустит серебряную монету номиналом 1000 гривен

Сувенирная монета повторяет дизайн банкноты в 1000 гривен
Национальный банк Украины 20 мая выпускает сувенирную банкноту из серебра. Монета воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки банкноты - голограмма.
На сувенирной банкноте изображен:
Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на бирже. О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.
Напомним, Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.
Автор: Александр Белоус