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НБУ выпустит серебряную монету номиналом 1000 гривен

Новости » Экономика     19.05.2020 - 12:09
НБУ выпустит серебряную монету номиналом 1000 гривен
Фото: серебряная монета 1000 гривен (пресс-служба НБУ)

Сувенирная монета повторяет дизайн банкноты в 1000 гривен

Национальный банк Украины 20 мая выпускает сувенирную банкноту из серебра. Монета воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки банкноты - голограмма.

На сувенирной банкноте изображен:

  • портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона);
  • здание президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на бирже. О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.

Напомним, Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины банкнотамонетыНациональный банк Украины
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