НБУ випустить срібну монету номіналом 1000 гривень

Фото: срібна монета 1000 гривень (прес-служба НБУ)

Сувенірна монета повторює дизайн банкноти у 1000 гривень

Національний банк України 20 травня випускає сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, сувенірну банкноту виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті - не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Елемент оздоблення банкноти - голограма.

На сувенірній банкноті зображено:

портрет Володимира Вернадського (1863-1945) - всесвітньо відомого вченого-природознавця, основоположника комплексу сучасних наук про Землю - геохімії та біогеохімії, мислителя, філософа, першого президента Української академії наук (лицьова сторона);

будівлю президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

Реалізація цієї банкноти (у тому числі з першими примірниками сертифікатів) на першому етапі відбудеться через електронні аукціони на біржі. Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Автор: Олександр Білоус