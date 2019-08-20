НБУ выпустил памятную монету, посвященную земле-кормилице

Фото: монета Земля-кормилица (пресс-служба НБУ)

На монете изображен пахарь, который правит парой волов

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 августа ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен "Земля-кормилица". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм. Она оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее чем 0,003 г.

На аверсе монеты на фоне растительного орнамента размещены фигура сеятеля, который держит корзину с золотым зерном и вертикальные полосы, символизирующие пашню и золотое зерно (локальная позолота); на реверсе - композиция с высоты птичьего полета: на фоне растительного орнамента изображен пахарь, который правит парой волов, запряженных в плуг, сообщили в пресс-службе.

Монета стоит1 250 гривен (с футляром). Ее тираж - 4000 штук.

Напомним, в мае Национальный банк определил победителей ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год. В номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" награды награжден памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты-5 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины выпустил 25 марта памятные монеты "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины".