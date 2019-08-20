НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену землі-годувальниці

Фото: монета Земля-годувальниця (прес-служба НБУ)

На монеті зображено орача, який править парою волів

Національний банк України (НБУ) з 20 серпня ввів у обіг пам’ятну монету номіналом 10 гривень "Земля-годувальниця". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, монета виготовлена із срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм. Вона оздоблена локальною позолотою, вміст золота не менше ніж 0,003 г.

На аверсі монети на тлі рослинного орнаменту розміщено фігуру сіяча, який тримає кошик із золотим зерном та вертикальні смуги, що символізують рілля і золоте зерно (локальна позолота); на реверсі - композицію з висоти пташиного польоту: на тлі рослинного орнаменту зображено орача, який править парою волів, запряжених у плуг, повідомили в прес-службі.

Монета коштує 1 250 гривень (з футляром). Її тираж - 4000 штук.

Нагадаємо, у травні Національний банк визначив переможців щорічного конкурсу "Краща монета року України" за 2018 рік. У номінаціях "Краща монета року" та "Краще розкриття теми" нагороди присуджено пам’ятним монетам набору "До 100-річчя Національної академії наук України": "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір" (срібло, номінал кожної монети 5 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України випустив 25 березня пам’ятні монети "Надання томосу про автокефалію Православної церкви України".