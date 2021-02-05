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НБУ выкупил на межбанке 90 млн долларов для сдерживания укрепления гривны

Киев, Пятница 05 февраля 2021 18:11
НБУ выкупил на межбанке 90 млн долларов для сдерживания укрепления гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ вышел на рынок после двух недель перерыва, когда он отказывался от валютных интервенций.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 130 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 110 млн долларов.

НБУ выкупил на межбанке 90 млн долларов для сдерживания укрепления гривны

Отметим, в течение недели курс доллара резко снизился на межбанке. В итоге НБУ на 8 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 1,3% ниже, чем на 1 февраля (28,13 гривен за доллар).

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

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