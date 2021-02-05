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НБУ викупив на міжбанку 90 млн доларів для стримування зміцнення гривні

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 18:11
НБУ викупив на міжбанку 90 млн доларів для стримування зміцнення гривні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 1-5 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 90 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ вийшов на ринок після двох тижнів перерви, коли він відмовлявся від валютних інтервенцій.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 130 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 110 млн доларів.

НБУ викупив на міжбанку 90 млн доларів для стримування зміцнення гривні

Зазначимо, протягом тижня курс долара різко знизився на міжбанку. У підсумку НБУ на 8 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 1,3% нижче, ніж на 1 лютого (28,13 гривень за долар).

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

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