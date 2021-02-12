UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НБУ выкупил на межбанке 110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 8-12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Популярные новости
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода" 08 февраля 2021
В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров 05 февраля 2021
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
Пенсионный возраст для части украинцев повышается с 1 апреля: кого это коснется 10 февраля 2021
Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка 08 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 08 февраля 2021
Утвержден показатель зарплаты для расчета пенсий за 2020 год: как изменилась сумма 10 февраля 2021

Таким образом, НБУ увеличил покупку валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он купил 90 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 240,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,0 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк Украиныкурс НБУКурс гривны
Читайте также
Курс доллара вернулся к росту на межбанке
Курс доллара растет третий день подряд
Прогноз погоды