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НБУ викупив на міжбанку 110 млн доларів для стримування зміцнення гривні

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 8-12 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 110 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Таким чином, НБУ збільшив купівлю валюти порівняно з минулим тижнем, коли він купив 90 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 240,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,0 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що факторами, які сприяють зміцненню курсу гривні, залишаються позитивна кон'юнктура на світових товарних ринках і значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються

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