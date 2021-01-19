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НБУ выиграл суд против экс-владельца Имэксбанка на 300 млн гривен

Автор: Александр Белоус

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн гривен в пользу Национального банка Украины (НБУ). Средства будут взысканы в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Решение суда вступило в законную силу, в то же время НБУ и в дальнейшем будет принимать меры, направленные на исполнение решения для погашения задолженности банка", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед НБУ.

"Поскольку Леонид Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в январе 2016 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке", - отметили в НБУ.

Напомним, НБУ 26 января 2015 года принял решение об отнесении Имэксбанка к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контролером банка был одесский бизнесмен и политик, депутат Верховной рады Украины седьмого созыва Леонид Климов.

Отметим, по данным НБУ по состоянию на 2019 год Имэксбанк Леонида Климова задолжал 3,3 млрд гривен.

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