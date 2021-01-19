ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ виграв суд проти екс-власника Імексбанку на 300 млн гривень

Автор: Олександр Білоус

Одеський апеляційний суд ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника Імексбанку Леоніда Клімова 309 млн гривень на користь Національного банку України (НБУ). Кошти будуть стягнуті в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше стабілізаційним кредитом.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Рішення суду набрало законної сили, водночас НБУ і надалі вживатиме заходи, спрямовані на виконання рішення для погашення заборгованості банку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, у 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із НБУ договір поруки про погашення стабілізаційного кредиту, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості перед НБУ.

"Оскільки Леонід Клімов продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, в січні 2016 року НБУ звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, НБУ 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення Імексбанку до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був одеський бізнесмен і політик, депутат Верховної ради України сьомого скликання Леонід Клімов.

Відзначимо, за даними НБУ станом на 2019 рік Імексбанк Леоніда Клімова заборгував 3,3 млрд гривень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк УкраїниИмэксбанкбанки