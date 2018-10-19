НБУ выиграл очередной суд у вкладчиков банков-банкротов

Фото: ПАО "Платинум Банк"

В течение 2014-2018 годов Национальный банк выиграл уже 69 судебных процессов у вкладчиков банков-банкротов

Окружной административный суд Киева 17 октября отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков ПАО "Платинум Банк" к Национальному банку Украины о признании банковского надзора ненадлежащим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Тщательно изучив материалы дела, Окружной административный суд Киева поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью ПАО "Платинум Банк", - отмечается в сообщении НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в течение 2014-2018 годов Национальный банк выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанными неплатежеспособными или ликвидированных. Однако 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

Напомним, ПАО "Платинум Банк" было отнесен к категории неплатежеспособных 10 января 2017 года из-за дефицита капитала.

Отметим, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывается 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банка находятся в стадии ликвидации.