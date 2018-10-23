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НБУ выиграл еще один суд у Коломойского

Новости » Финансы    23.10.2018 - 10:22
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский пытался заблокировать расследование международных советников деятельности бывших совладельцев ПриватБанка

Киевский районный суд г. Одессы оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского, которым он пытался заблокировать сотрудничество Национального банка Украины, Министерства финансов и "ПриваБбанка" с украинскими и международными компаниями (юридическими советниками и консультантами). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, эти компании были привлечены к финансовому расследованию деятельности бывших совладельцев "ПриватБанка" и юридического сопровождения дел, касающиеся национализации банка.

"Национальный банк удовлетворен справедливым решением суда, которое утверждает верховенство права в Украине и предотвращает злоупотребления процессуальными нормами. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватке капитала "ПриваБанка" и создавших необоснованные дополнительные расходы для государства", - прокомментировал решение Одесского суда начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit "ПриватБанка" подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков как минимум в размере 5,5 млрд долларов.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. До национализации Игорь Коломойский владел 41,9% акций банка

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