Национальный банк Украины (НБУ) внедряет требования к капиталу банков по операционным рискам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сообщается, что значение достаточности капитала будет рассчитываться не только с учетом кредитного риска открытой валютной позиции, но и операционного риска.

"Новые требования к капиталу будут вводиться постепенно. Тестовые расчеты размера операционного риска начнутся уже в 2020 году после обнародования годовой финансовой отчетности за 2019 год. Покрывать капиталом операционный риск банки будут обязаны с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

За этим подходом размер операционного риска банка определяется с учетом размера его доходов и затрат, связанных с основной деятельностью. Доходы и расходы банка распределяются по трем компонентам:

компонент чистых процентных доходов/расходов и дивидендов;

сервисный компонент;

финансовый компонент.

Добавим, что операционный риск - вероятность возникновения убытков или дополнительных потерь или недополучения запланированных доходов вследствие недостатков или ошибок в организации внутренних процессов, преднамеренных или непреднамеренных действий работников банка, сбоев в работе информационных систем банка или вследствие влияния внешних факторов.

Напомним, НБУ 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Согласно сообщению, объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. На аукцион было подано 18 заявок на сумму 275,30 млн долларов. В результате НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-21 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 564,60 млн долларов.