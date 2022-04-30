UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков

Фото: НБУ ввел дополнительные ограничения на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка. Они направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, с 4 мая 2022 году сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года:

  • банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Ограничение не касается привлечения банками депозитов в иностранной валюте;
  • банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно:
    • контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну;
    • контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выраженный в гривне или цена на банковские металлы в гривне

Также с 30 апреля НБУ уточнил порядок определения банками курса гривны к иностранным валютам во время операций с использованием электронных платежных средств. В частности:

  • курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (который действует в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента денежных средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте;
  • курс гривны к иностранной валюте должен быть равен или быть выше официального курса НБУ (который действует в день отражения банком операции):
    • в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне;
    • в случае зачисления на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины