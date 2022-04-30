НБУ ввів додаткові валютні обмеження для банків

Так, з 4 травня 2022 року скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.

Крім того, з 30 квітня 2022 року:

банки призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті. Обмеження не стосується залучення банками депозитів у іноземній валюті;

банкам тимчасово забороняється укладати низку деривативних контрактів грошового ринку (крім свопів), а саме:

контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;

контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні

Також із 30 квітня НБУ уточнив порядок визначення банками курсу гривні до іноземних валют під час операцій із використанням електронних платіжних засобів. Зокрема:

курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс НБУ (який діє в день відображення банком операції) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті;

курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс НБУ (який діє в день відображення банком операції): у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні; у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.



Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонений.