Ставки по кредитам могут снизиться: банки получат новый инструмент

Фото: коллаж (Pіxabay)

Центробанк планирует поддержать банки на этапе выхода с карантина

Национальный банк Украины утвердил Положение о проведении НБУ операций, которые снизят риски банков. Новый инструмент заработает в июне и позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк прилагает усилия, чтобы поддержать экономику на этапе выхода из карантина, в частности, снизил учетную ставку до 8% и ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, чтобы они не боялись брать средства в НБУ и направлять их в экономику.

"Теперь готовимся к запуску процентного свопа, который снизит процентные риски банков и придаст им смелости для развертывания кредитования", - отметил он.

Своп предусматривает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона - плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей.

Как отметили в НБУ, таким образом банки могут минимизировать свой процентный риск кредитования. Они привлекают депозиты на достаточно короткий срок по сравнению с долгим сроком кредитов, поэтому всегда рискуют из-за вероятности изменения стоимости привлечений. Речь идет о том, что ставка по депозитам фактически всегда меняется и может вырасти, а для заемщика она фиксированная. Своп устраняет этот риск.

Новый инструмент станет доступным после полной готовности технического функционала и депозитарной системы к проведению таких операций. Ориентировочный срок запуска - вторая половина июня 2020 года, сообщили в НБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что он планирует давить на банковскую систему с целью снижения кредитов и снова обещал ипотеку под 10%.

В то же время заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

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Автор: Александр Белоус