Ставки за кредитами можуть знизитися: банки отримають новий інструмент

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Центробанк планує підтримати банки на етапі виходу з карантину

Національний банк України затвердив Положення про проведення НБУ операцій, які знизять ризики банків. Новий інструмент запрацює у червні та дасть змогу пожвавити довгострокове банківське кредитування.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій, Національний банк докладає зусиль, щоб підтримати економіку на етапі виходу з карантину, зокрема, знизив облікову ставку вже до 8% та запровадив довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років, щоб вони не боялися брати кошти в НБУ і спрямовувати їх в економіку.

"Тепер готуємося до запуску процентного свопу, який знизить процентні ризики банків і додасть їм сміливості для розгортання кредитування", - зазначив він.

Своп передбачає, що одна сторона пропонує іншій фіксовану процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а інша сторона - плаваючу відсоткову ставку. Остання буде розраховуватися на основі Українського індексу міжбанківських ставок за кредитами та депозитами овернайт (UIIR). В обумовлений строк відбуваються розрахунки сторін з обрахунку різниці процентних платежів.

Як зазначили в НБУ, у такий спосіб банки можуть мінімізувати власний процентний ризик під час кредитування. Вони залучають депозити на досить короткий термін порівняно з довгим строком кредитів, тож завжди ризикують через ймовірність зміни вартості залучень. Йдеться про те, що ставка за депозитами фактично завжди змінюється і може зрости, а для позичальника вона фіксована. Своп усуває цей ризик.

Новий інструмент стане доступним після повної готовності технічного функціоналу та депозитарної системи до проведення таких операцій. Орієнтовний строк запуску - друга половина червня 2020 року, повідомили в НБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що він планує тиснути на банківську систему з метою зниження кредитів і знову обіцяв іпотеку під 10%.

Водночас заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно суттєво знизити ставки за депозитами.

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Автор: Олександр Білоус