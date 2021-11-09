НБУ второй день подряд держит курс евро на отметке 30,20 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2021 года оставил официальный курс евро на отметке 30,20 гривен за евро. На этом уровне курс будет находиться второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацбанка .

Официальный курс евро на 10 ноября установлен на таком уровне: 30,2075 гривен за евро (+0,0049 гривен). При этом курс евро на 9 ноября составлял 30,2026 гривен за евро.

Фото: курсы валют на 10 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро будет второй день подряд находиться на отметке 30,20 гривен. До этого евро подешевел до минимальных значений более чем за год.

Фото: динамика курса валют

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка сегодня курс евро в продаже вырос до 30,22 гривен за евро. К закрытию единая европейская валюта прибавила еще несколько копеек и продавалась за 30,27 гривен.