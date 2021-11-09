Курс доллара на межбанке вплотную приблизился к отметке 26 гривен

На открытии межбанковского валютного рынка 9 ноября 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился еще на 1 копейку - до 26,08 гривен за доллар, в покупке - до 26,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на три копейки - до 30,22 гривен за евро.