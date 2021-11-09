Курс доллара на межбанке вплотную приблизился к отметке 26 гривен
На открытии межбанковского валютного рынка 9 ноября 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился еще на 1 копейку - до 26,08 гривен за доллар, в покупке - до 26,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на три копейки - до 30,22 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги открылись в диапазоне: доллар 26,0600 - 26,0800 грн/доллар, евро 30,2087 - 30,2293 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3659 грн/рубль.
Отметим, торги 8 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,0750 - 26,0950 грн/доллар, евро 30,1818 - 30,2049 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар. Это еще на две копейки ниже, чем вчера, и является минимальным значением с середины марта 2020 года.