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НБУ другий день поспіль тримає курс євро на позначці 30,20 гривень

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 17:50
НБУ другий день поспіль тримає курс євро на позначці 30,20 гривень Фото: курс євро стабільний (freepik.com)
Автор: Юлія Бойко

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2021 року залишив офіційний курс євро на позначці 30,20 гривень за євро. На цьому рівні курс перебуватиме другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацбанку.

Офіційний курс євро на 10 листопада встановлено на такому рівні: 30,2075 гривень за євро (+0,0049 гривень). При цьому курс євро на 9 листопада становив 30,2026 гривень за євро.

НБУ другий день поспіль тримає курс євро на позначці 30,20 гривень

Фото: курси валют на 10 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро буде другий день поспіль перебувати на позначці 30,20 гривень. До цього євро дешевшав до мінімальних значень більш ніж за рік.

НБУ другий день поспіль тримає курс євро на позначці 30,20 гривень

Фото: динаміка курсу валют

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку сьогодні курс євро в продажу виріс до 30,22 гривень за євро. До закриття єдина європейська валюта додала ще кілька копійок і продавалася за 30,27 гривень.

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