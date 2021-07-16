ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ впервые за 1,5 месяца отказался от валютных интервенций на межбанке

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 16:48
НБУ впервые за 1,5 месяца отказался от валютных интервенций на межбанке Фото: НБУ ушел с межбанка после интервенций в течение шести недель подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 июля 2021 года не покупал валюту на межбанковском рынке. При этом он также не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций после того, как в течение шести недель выходил на межбанк с покупкой (иногда с продажей) валюты.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 993,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 823,80 млн долларов.

НБУ впервые за 1,5 месяца отказался от валютных интервенций на межбанке

Отметим, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил, что на межбанковском валютном рынке спрос превышает предложение. Однако курс находится в боковом тренде около 27,30 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года НБУ утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций, который определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки Курс доллара
NEWS
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания