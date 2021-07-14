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Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

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Украина, Среда 14 июля 2021 15:28
Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение Фото: курс стабилен несмотря на чрезмерный спрос на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На протяжении прошлой недели на межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков превышал предложение. Банки продавали клиентам валюту из своей позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

По его данным, чистая продажа иностранной валюты населением с начала июля выросла до 261 млн долларов (в эквиваленте), с начала года - почти до 2 млрд долларов.

Как отметил Данилишин, курс гривны на межбанковском валютном рынке в течение недели находился в боковом тренде на уровне 27,3 гривен за 1 доллар.

"Учитывая отсутствие значительных колебаний обменного курса гривны валютные интервенции Национального банка в первой половине июля составляли +20 млн долларов (с начала года +824 млн долларов)", - сообщил он.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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