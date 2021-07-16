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НБУ вперше за 1,5 місяці відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 16:48
НБУ вперше за 1,5 місяці відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку Фото: НБУ пішов з міжбанку після інтервенцій протягом шести тижнів поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12-16 липня 2021 року не купував валюту на міжбанківському ринку. При цьому він також не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій після того, як протягом шести тижнів виходив на міжбанк з купівлею (іноді з продажем) валюти.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 993,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 823,80 млн доларів.

НБУ вперше за 1,5 місяці відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

Зазначимо, голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин повідомив, що на міжбанківському валютному ринку попит перевищує пропозицію. Однак курс знаходиться в бічному тренді близько 27,30 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2020 року НБУ затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій, який визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

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