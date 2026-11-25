Національний банк видав першу з початку повномасштабного вторгнення Росії банківську ліцензію. Її отримав "Юте Банк", який раніше мав статус перехідного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби НБУ.

Правління Нацбанку ухвалило рішення про видачу ліцензії 6 листопада 2026 року. 13 листопада комітет НБУ, який відповідає за нагляд за банками та платіжною інфраструктурою, погодив нову редакцію статуту.

18 листопада запис про нову назву, ліцензію та статут "Юте Банку" внесли до Державного реєстру банків. Це зробили після державної реєстрації відповідних змін.

Що відомо про Юте Банк

Перехідний банк "Юте Банк" створив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 грудня 2025 року. Це сталося, коли з ринку виводили неплатоспроможний "РВС Банк".

У січні 2026 року єдиним акціонером банку стала естонська фінтех-група Iute Group AS. Вона купила 100% його акцій.

Після докапіталізації новим власником Фонд гарантування вкладів 16 березня визнав, що банк утратив статус перехідного. Нацбанк також погодив склад наглядової ради та правління, а ще керівників ключових функцій.

Правління банку очолив Артур Муравицький, а наглядову раду - співзасновник Iute Group Тармо Сілд.