Национальный банк выдал первую с начала полномасштабного вторжения России банковскую лицензию. Ее получил "Юте Банк", ранее имевший статус переходного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы НБУ.

После докапитализации новым собственником Фонд гарантирования вкладов 16 марта признал, что банк утратил статус переходного. Нацбанк также согласовал состав наблюдательного совета и правления, а также руководителей ключевых функций.

В январе 2026 года единственным акционером банка стала эстонская финтех-группа Iute Group AS. Она купила 100% его акций.

Переходный банк "ЮТЕ Банк" создал Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 декабря 2025 года. Это произошло, когда с рынка выводили неплатежеспособный "РВС Банк".

18 ноября запись о новом названии, лицензии и уставе "Юте Банка" внесли в Государственный реестр банков. Это сделали после государственной регистрации соответствующих изменений.

Правление Нацбанка приняло решение о выдаче лицензии 6 ноября 2026 года. 13 ноября комитет НБУ, отвечающий за надзор за банками и платежной инфраструктурой, согласовал новую редакцию устава.

Напомним, НБУ приобрел корпоративную подписку ChatGPT Enterprise от OpenAI за 63 тысяч долларов. Аналитики регулятора используют ИИ для оценки последствий российских обстрелов для экономики, отслеживания новостей и подготовки прогнозов.

Кроме того, НБУ выпустил три новые оборотные памятные монеты, посвященных западным регионам Украины. Они стали частью серии "Мы сильные. Мы вместе".