НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні

Офіційний курс на 15 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0434 грн за 1 долар (+0,1677 грн). Вище курс був лише 12 липня – 40,8823.

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Курс євро становитиме 44,686 гривень за 1 євро (+0,3042 грн). Це також максимум. Вище курс був 12 липня – 44,3818.

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,01-41,03 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,15 гривні.

Зростання курсу долара

Нагадаємо, після початку війни НБУ з 24 лютого 2022 року запровадив фіксований курс на рівні 29,25 грн/долар, який тримав до 21 липня. Потім НБУ підвищив курс до 36,57 грн/долар.

На готівковому ринку курс був значно вищим і перевищував рівень офіційного на 20-30%. У вересні-жовтні 2022 року курс на готівковому ринку сягав 42 гривень. Потім курс почав знижуватись. Долар дешевшав протягом року, до 37,70 гривень у листопаді 2023 року, після чого почав дорожчати.

З 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму "керованої гнучкості" курсу. Спершу офіційний курс долара падав, однак із грудня пішов угору.

Таким чином офіційний курс долара з початку 2024 року зріс на 8,1%. Порівняно з курсом початку війни долар подорожчав на 40,3%.