НБУ вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Вперше курс піднявся понад 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,1153 грн за 1 долар (+0,1948 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 24 травня - 39,9205.

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Курс євро становитиме 43,491 гривень за 1 євро (+0,1773 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 24 травня - 43,3137.

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 19 копійок до 40,15-40,18 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 40,25 грн/долар.

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара відбувається на тлі візиту до Києва делегації МВФ, яка вже провела переговори з українською владою

МВФ прогнозує на 2024 рік курс долара на рівні 41 грн/долар, що наближається до розрахунків уряду України (40,7 грн/долар). При цьому Кабмін заклав до бюджету курсу на грудень 2024 року курс 42,2 грн/долар.

Варто зазначити, що реальний курс долара був значно вищим восени 2022 року. Тоді він піднімався на готівковому ринку до 42 грн/долар. Однак тоді НБУ тримав офіційний курс на рівні 36,6 грн/долар.

НБУ перейшов до режиму "керованої гнучкості" курсу в жовтні 2023 року, після чого курс трохи знизився, а потім почав зростати. З початку 2024 року офіційний курс зріс на понад 2 гривні (з 37,98 грн/долар на кінець грудня). За прогнозами, курс підвищуватиметься і надалі.