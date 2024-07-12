НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны

Официальный курс на 15 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0434 гривен за 1 доллар (+0,1677 грн). Выше курс был только 12 июля - 40,8823.

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,686 гривен за 1 евро (+0,3042 грн). Это также максимум. Выше курс был 12 июля - 44,3818.

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На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,01-41,03 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,15 гривен.

Рост курса доллара

Напомним, после начала войны НБУ с 24 февраля 2022 года ввел фиксированный курс на уровне 29,25 грн/доллар, который держал до 21 июля. Затем НБУ повысил курс до 36,57 грн/доллар.

На наличном рынке курс был значительно выше и превышал уровень официального на 20-30%. В сентябре-октябре 2022 года курс на наличном рынке достигал 42 гривен. Затем курс начал снижаться. Доллар дешевел в течение года, до 37,70 гривен в ноябре 2023 года.

С 3 октября 2023 года НБУ перешел к режиму "управляемой гибкости" курса. Сперва официальный курс доллара падал, однако с декабря пошел вверх.

Таким образом, официальный курс доллара с начала 2024 года вырос на 8,1%. По сравнению с курсом на начало войны доллар подорожал на 40,3%.