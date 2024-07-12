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НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны

Украина, Пятница 12 июля 2024 15:44
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НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны Фото: курс доллара вырос на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Доллар впервые превысил отметку в 41 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0434 гривен за 1 доллар (+0,1677 грн). Выше курс был только 12 июля - 40,8823.

НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,686 гривен за 1 евро (+0,3042 грн). Это также максимум. Выше курс был 12 июля - 44,3818.

НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,01-41,03 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,15 гривен.

Рост курса доллара

Напомним, после начала войны НБУ с 24 февраля 2022 года ввел фиксированный курс на уровне 29,25 грн/доллар, который держал до 21 июля. Затем НБУ повысил курс до 36,57 грн/доллар.

На наличном рынке курс был значительно выше и превышал уровень официального на 20-30%. В сентябре-октябре 2022 года курс на наличном рынке достигал 42 гривен. Затем курс начал снижаться. Доллар дешевел в течение года, до 37,70 гривен в ноябре 2023 года.

С 3 октября 2023 года НБУ перешел к режиму "управляемой гибкости" курса. Сперва официальный курс доллара падал, однако с декабря пошел вверх.

Таким образом, официальный курс доллара с начала 2024 года вырос на 8,1%. По сравнению с курсом на начало войны доллар подорожал на 40,3%.

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