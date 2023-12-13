НБУ вперше в історії підняв офіційний курс долара вище 37 гривень

Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0245 грн за 1 долар (+0,0384 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,9217 гривень за 1 євро (+0,0159 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 37,03-37,05 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар.

Офіційний курс

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Наразі офіційний курс встановлюється за результатами торгів на міжбанку, де домінує НБУ та фактично контролює курс.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців буде близько 40 гривень.