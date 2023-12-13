UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ вперше в історії підняв офіційний курс долара вище 37 гривень

Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) вперше в історії підняв курс долара понад 37 гривень. Однак на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени минулого року - до 43 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0245 грн за 1 долар (+0,0384 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,9217 гривень за 1 євро (+0,0159 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 37,03-37,05 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар.

Офіційний курс

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Наразі офіційний курс встановлюється за результатами торгів на міжбанку, де домінує НБУ та фактично контролює курс.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців буде близько 40 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ