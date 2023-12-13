НБУ впервые в истории поднял официальный курс доллара выше 37 гривен

Официальный курс на 14 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,0245 гривен за 1 доллар (+0,0384 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,9217 гривен за 1 евро (+0,0159 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 37,03-37,05 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,70 гривен за доллар.

Официальный курс

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Теперь официальный курс устанавливается по результатам торгов на межбанке, где доминирует НБУ и фактически контролирует курс.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев будет около 40 гривен.