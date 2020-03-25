НБУ відновив постачання готівкового долару в Україну

Фото: Олег Чурий (Press office NBU)

Минулого тижня в Україну вдалося доставити кілька партій в готівковому євро

Національний банк України відновив постачання готівкового долара в Україну. Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурий, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у зв'язку з коронавірусом значно скоротилося число авіарейсів в Україну, у тому числі тих, якими доставлялося готівкова валюта.

"Були банки, які завозили її і розпродавали її для поповнення кас, для задоволення попиту фізичних осіб. На сьогодні є проблеми з авіасполученням, тому НБУ долучився до доставки іноземної валюти в Україну", - додав він.

Також він повідомив, що минулого тижня вдалося доставити кілька партій в готівковому євро.

"Ми для цього провели два аукціони з продажу готівкового євро за безготівковий євро. Ми провели два аукціону - на 100 і 200 млн євро, але попит був невисокий і ми продали всього 36 млн євро ... Попит на євро стихає", - зазначив Чурий.

Він також додав, що сьогодні НБУ проводить перший аукціон з продажу готівкового долара.

"Ми виставили 130 млн доларів, які вдалося доставити в Україну. Наступний аукціон з продажу готівкового долара ми будемо проводити в понеділок. І на наступному тижні ми зможемо завезти певну партію доларів. Найближчим часом будемо регулярно проводити аукціони по долару, поки не задовольниться попит банків їх клієнтів", - додав заступник глави НБУ.

Ситуація на валютному ринку Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні знову є непогані новини. Другий день поспіль Національний банк не проводити інтервенцій з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансується без нашої участі – на рівнях близьких до 28 грн за долар США. Є добрі новини також для готівкового ринку. Національний банк нарешті отримав з-за кордону партію готівкового долара США, необхідного для підкріплення кас банків. Сьогодні ми провели операцію з обміну цієї готівки на безготівкову валюту банків. Участь у цій операції взяли 11 з 14 банків, які мають статус системно важливих. Запропонований нами обсяг готівкової валюти становив 130 млн дол. США і був повністю викуплений банками. Наразі очікуємо на другу партію готівкового долара. Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро. Втім, також рекомендуємо громадянам обмежувати операції з готівкою і за необхідності проводити усі операції онлайн та за допомогою платіжних карток. Це сучасніше та безпечніше. Наш бонус сьогодні – відео з заступником Голови НБУ Олегом Чурієм, який відповів на запитання наших читачів у Facebook. Якої політики Національний банк буде дотримуватися надалі на валютному ринку? Чи варто очікувати фінансування МВФ? Коли остаточно вирішиться проблема з дефіцитом доларової готівки? Детальні відповіді знайдете у відео. Зберігаємо віру в позитивні новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні. #НБУ #коронавірус Опубліковано Національний банк України Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України оголосило на 24 березня аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Згідно з повідомленням, інвесторам запропоновані державні облігації в доларах і в євро. Водночас Мінфін відмовився розміщувати державні облігації у гривні.