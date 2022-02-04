НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 330 млн долларов

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты в условиях укрепления гривны. За последнюю неделю курс доллара упал на 2,2% с 28,78 на 31 января до 28,14 гривен за доллар на 7 февраля.

С начала года НБУ купил на межбанке 353,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 157,5 млн долларов.