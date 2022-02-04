UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 330 млн долларов

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 января - 4 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 333,7 млн долларов. При этом впервые с начала года НБУ не продавал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты в условиях укрепления гривны. За последнюю неделю курс доллара упал на 2,2% с 28,78 на 31 января до 28,14 гривен за доллар на 7 февраля.

С начала года НБУ купил на межбанке 353,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 157,5 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныКурс доллара