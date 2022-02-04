НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 330 млн доларів

Таким чином, центробанк відновив покупку валюти в умовах зміцнення гривні. За останній тиждень курс долара впав на 2,2% з 28,78 на 31 січня до 28,14 гривень за долар на 7 лютого.

З початку року НБУ купив на міжбанку 353,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 157,5 млн доларів.