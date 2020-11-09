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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке после двухмесячной девальвации

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 11:02
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке после двухмесячной девальвации
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Центробанк сдерживал слишком быстрое укрепление курса гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2 - 6 ноября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 70,00 млн долларов. При этом центробанк купил 41,00 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты впервые за последние два месяца - с недели 7 -11 сентября.

Тем не менее, в течение недели снова наблюдалось отрицательное сальдо - 29 млн долларов.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4550,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 748,80 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

В течение октября снова наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.

Отметим, на прошлой неделе курс на межбанке снизился на 1,4% до 28,10 - 28,12 грн/доллар. Курс падает после практически непрерывного роста с начала сентября.

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