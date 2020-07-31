НБУ возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели 27-31 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 38,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты впервые с начала месяца. Однако по итогам июля сформировалось отрицательное сальдо в 368,70 млн долларов. Всего центробанк купил 130,00 млн долларов и продал 498,70 млн долларов.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4014,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 723,10 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 20-24 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержки курса гривны.

Отметим, официальный курс доллара к гривне за июль 2020 года вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.

В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами