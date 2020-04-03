В НБУ назвали причину падения курса доллара

Фото: Олег Чурий (пресс-служба НБУ)

Надежды на программу с МВФ привели к укреплению национальной валюты

Изменение ситуации на валютном рынке и снижение курса доллара связано с одобрением Радой двух законов, что приблизило Украину получению кредита Международного валютного фонда. Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Как напомнил Чурий, в начале недели Верховная рада одобрила закон о рынке земли, а также банковский законопроект в первом чтении.

По его словам, эти законы необходимы, чтобы Украина получила программу с МВФ. "Это дает нам очень позитивные настроения, что программа у нас будет. Эти настроения также отобразились на рынке", - рассказал Чурий.

"Мы видели, что ситуация на рынке обострилась, но сегодня новости более позитивные", - добавил он.

Напомним, в обменных пунктах Украины 3 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 29 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс евро снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.