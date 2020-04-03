ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку

Новини » Фінансова криза 2020     03.04.2020 - 12:52
НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останній тиждень НБУ тричі виходив з інтервенціями з купівлі доларів

Після стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк України відновив купівлю валюти на міжбанку і за останній тиждень викупив 100 млн доларів. Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Олег Чурій.

Як нагадав Чурій, під час гострої фази в середині березня НБУ витратив на підтримку курсу гривні понад 2 млрд доларів, згладжуючи різкі коливання.

"Події останнього тижня засвідчили, що ситуація стає врівноваженою на валютному ринку. НБУ вже більше купує іноземну валюту, і на останньому тижні ми три рази виходили на ринок з інтервенціями по купівлі валюти. В цілому ми купівлі 100 млн доларів", - сказав він.

За його словами, попит на валюту суттєво знизився і вийшов на докризові показники.

Як зазначив Чурій, на сьогоднішній день міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд грн.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Олег Чурій, заявив, що зміна ситуації на валютному ринку і зниження курсу долара пов'язано з схваленням Радою двох законів, що наблизило Україну отримання кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

У НБУ назвали причину падіння курсу долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся