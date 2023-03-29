НБУ визначився щодо критично важливих для економіки під час війни фінансових установ

Національний банк України визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки, що застосовуватиметься для ринку фінансових послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Рішення ухвалене на виконання постанови Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року № 76 щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Постановою уряду визначено, що установа для визначення її критично важливою має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для галузі національної економіки.
Установа може бути визначена такою, що має важливе значення для фінансового ринку, за умови, якщо вона є:
Для визначення їх критично важливими установи, регулювання діяльності яких здійснюється НБУ, а також провайдери сервісів, що забезпечують безперервність роботи фінансових установ, повинні звернутися до НБУ. Під час звернення вони повинні подати регулятору документи та надати інформацію, що підтверджують їх відповідність щонайменше трьом із семи критеріїв, включно з галузевим.
За результатами розгляду звернення Національний банк надішле заявнику своє рішення (протягом трьох робочих днів із дня його прийняття).
Якщо установа буде визнана критично важливою для фінансового ринку, вона має подати до НБУ список військовозобов’язаних працівників для здійснення їхнього бронювання.
Після розгляду та перевірки цього списку НБУ подасть його на погодження Генеральному штабу Збройних сил України.
Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
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