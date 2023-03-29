НБУ определил критически важные для экономики во время войны финансовые учреждения

Национальный банк Украины определил критерии отнесения участников финансового рынка к учреждениям, имеющим важное значение для отрасли национальной экономики, применяемой для рынка финансовых услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Решение принято во исполнение постановления Кабинета министров от 27 января 2023 г. №76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и в военное время.
Постановлением правительства определено, что учреждение должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения для отрасли национальной экономики.
Учреждение может быть определено имеющим важное значение для финансового рынка, при условии, что оно является:
Для определения критически важными компании должны обратиться в НБУ. При обращении они должны подать регулятору документы и предоставить информацию, подтверждающую их соответствие по меньшей мере трем из семи критериев, включая отраслевой.
По результатам рассмотрения обращения НБУ направит заявителю свое решение (в течение трех рабочих дней со дня его принятия).
Если учреждение будет признано критически важным для финансового рынка, оно должно предоставить НБУ список военнообязанных работников для их бронирования.
После рассмотрения и проверки этого списка, НБУ подаст его на согласование Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.
Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.
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