НБУ определил критически важные для экономики во время войны финансовые учреждения

Решение принято во исполнение постановления Кабинета министров от 27 января 2023 г. №76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и в военное время.

Постановлением правительства определено, что учреждение должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения для отрасли национальной экономики.

Каким отраслевым критериям должен отвечать участник финансового рынка

Учреждение может быть определено имеющим важное значение для финансового рынка, при условии, что оно является:

системно важным банком;

страховщиком, отнесенным к 1 или 2 группе общественной важности, имеющим действующую лицензию на добровольное страхование жизни или обязательное страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, а также соблюдает норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рисковости операций страховщика;

лизингодателем, являющимся участником банковской группы, в которой ответственное лицо-банк является системно важным, и у которого стоимость новых договоров финансового лизинга, заключенных за последний отчетный год, превышает 1 млрд гривен;

участником платежного рынка, отнесенным к системно важным или важным платежным системам, важным участникам платежных систем и важным технологическим операторам по результатам деятельности 2022 года;

юридическим лицом, получившим лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации и согласованию НБУ на операции по обработке и хранению наличных, который в среднем за квартал выполняет инкассацию и перевозку наличных средств на сумму более 5 млрд гривен, в том числе средств государственных учреждений и осуществляет инкассацию не менее 1 000 торговых точек клиентов и не менее 1 000 банковских автоматов и/или программно-технических комплексов самообслуживания;

единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам;

юридическим лицом, предоставляющим услуги системно важным банкам, в дополнение к платежным услугам, и его деятельность напрямую связана с обслуживанием банковских автоматов, платежных терминалов, выполнением межбанковских платежных операций в объемах не менее 35% от количества соответствующих устройств/операций системно важного банка

Как действовать участникам финансового рынка

Для определения критически важными компании должны обратиться в НБУ. При обращении они должны подать регулятору документы и предоставить информацию, подтверждающую их соответствие по меньшей мере трем из семи критериев, включая отраслевой.

По результатам рассмотрения обращения НБУ направит заявителю свое решение (в течение трех рабочих дней со дня его принятия).

Если учреждение будет признано критически важным для финансового рынка, оно должно предоставить НБУ список военнообязанных работников для их бронирования.

После рассмотрения и проверки этого списка, НБУ подаст его на согласование Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.