НБУ визначив графік роботи банків та системи платежів на новорічні свята

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня", - йдеться в повідомленні
Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року.
У зв’язку з цим:
"Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", - долали в НБУ.
Нагадаємо, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема скасовані святкові дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.