НБУ определил график работы банков и системы платежей на новогодние праздники

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и в период завершения 2024 года и в начале 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня", - говорится в сообщении
В то же время НБУ учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.
В связи с этим:
"Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов", - заявили в НБУ.
Напомним, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.
Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.