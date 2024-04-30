ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ

Україна, Вівторок 30 квітня 2024 10:37
UA EN RU
Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ Фото: Банки України працюватимуть на травневі свята, на Великдень буде вихідний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку травня в Україні відзначають одразу три свята. Однак через війну додаткових вихідних не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

"Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", - йдеться в повідомленні.

Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ

Водночас система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", - пояснили в НБУ.

Свята в травні

Нагадаємо, у середу, 1 травня, в Україні відзначають День праці, у неділю, 5 травня, - Великдень. Крім того у середу, 8 квітня, - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Великдень є одним з найбільш популярних свят. У якості улюбленого його назвали 68% українців. День праці святкують 4% українців, День пам’яті та перемоги - 11%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята Пасха Національний банк України
NEWS
По всьому фронту точаться позиційні бої, армія РФ просунулася лише на одній ділянці: карти ISW
По всьому фронту точаться позиційні бої, армія РФ просунулася лише на одній ділянці: карти ISW
DAILY
Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"