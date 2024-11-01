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НБУ вимагає від банків повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

Фото: НБУ вимагає від банків повідомляти про ФОПи для ухилення від сплати податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо механізмів так званого "дроблення бізнесу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ у своєму листі повідомив підприємства можуть використовувати схему з метою ухилення від сплати податків. Вона полягає у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема  залучення фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Такі схеми характеризуються певними ознаками, які можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП, приклади яких наведені у листі.

Як зазначив НБУ у листі, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками", - йдеться в повідомленні.

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