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НБУ требует от банков сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов

Фото: НБУ требует от банков сообщать о ФЛПах для уклонения от уплаты налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по механизмам так называемого "дробления бизнеса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ в своем письме сообщил, что предприятия могут использовать схему с целью уклонения от уплаты налогов. Она заключается в искусственном распределении ведения бизнеса юридического лица через других хозяйствующих субъектов, в частности привлечение физических лиц-предпринимателей (ФЛП)

Такие схемы характеризуются определенными признаками, которые могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФЛП, примеры которых приведены в письме.

Как отметил НБУ в письме, если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях (деятельность), а также принять решение о дальнейших деловых отношениях.

"Соблюдая эти рекомендации, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и повысить эффективность управления рисками", - говорится в сообщении.

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