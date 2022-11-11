НБУ відсторонив Богуслаєва від управління його "Мотор-Банком"

Національний банк України визнав ділову репутацію єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк” Вячеслава Богуслаєва небездоганною. Йому заборонено використання права голосу за 100% акцій банку строком на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, підставою для ухвалення рішення стало отримання НБУ відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.

Відповідно до закону"Про банки і банківську діяльність" право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком, повідомили в прес-службі.