НБУ відсторонив Богуслаєва від управління його "Мотор-Банком"
Національний банк України визнав ділову репутацію єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк” Вячеслава Богуслаєва небездоганною. Йому заборонено використання права голосу за 100% акцій банку строком на один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, підставою для ухвалення рішення стало отримання НБУ відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.
Відповідно до закону"Про банки і банківську діяльність" право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, власника АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв жовтні заарештували за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. Підприємство "Мотор Січ" на час війни передали до Міністерства оборони.
За даними НБУ, станом на 1 вересня "Мотор-Банк" перебував на 45 місті серед 67 українських банків за розміром активів - 2,27 млрд гривень.