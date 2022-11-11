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НБУ відсторонив Богуслаєва від управління його "Мотор-Банком"

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 09:30
НБУ відсторонив Богуслаєва від управління його "Мотор-Банком" Фото: Вячеслав Богуслаєв (facebook.com/lpidpala)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визнав ділову репутацію єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк” Вячеслава Богуслаєва небездоганною. Йому заборонено використання права голосу за 100% акцій банку строком на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, підставою для ухвалення рішення стало отримання НБУ відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.

Відповідно до закону"Про банки і банківську діяльність" право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, власника АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв жовтні заарештували за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. Підприємство "Мотор Січ" на час війни передали до Міністерства оборони.

За даними НБУ, станом на 1 вересня "Мотор-Банк" перебував на 45 місті серед 67 українських банків за розміром активів - 2,27 млрд гривень.

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Національний банк України Мотор Сич
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