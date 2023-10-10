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НБУ відкрив Кредитний реєстр для громадян: як дізнатися про великий борг перед банком

Фото: Кредитний реєстр НБУ почав працювати в онлайн-режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України запровадив онлайн-сервіс з надання інформації з власного Кредитного реєстру. Фізичні особи зможуть отримати дані про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз - 670 тис. гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як працює онлайн-сервіс

Сервіс доступний за посиланням на сайті НБУ банку України у форматі 24/7.

Для отримання сервісу користувач має авторизуватися за допомогою Cистеми BankID НБУ, тобто мати рахунок в одному з банків-учасників системи.

У відповідь на онлайн-запит користувач отримає актуальну на момент подання запиту інформацію з Кредитного реєстру НБУ.

Зокрема, про:

  • суму заборгованості та стан виконання зобов'язань;
  • найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.

У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.

Для чого це потрібно

Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом, водночас ця інформація дає змогу контролювати свої фінанси та за потреби уточнювати дані, звернувшись до банку-кредитора.

Учасники Кредитного реєстру НБУ - банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - оновлюють інформацію щомісяця станом на перше число. Дата останнього оновлення зазначається безпосередньо у сформованому користувачем звіті

Додаткові можливості

За допомогою веб-ресурсу Кредитного реєстру НБУ користувач також може отримати інформацію з Реєстру запитів/заяв, які були оброблені згідно з його даними в Кредитному реєстрі НБУ.

Кредитний реєстр НБУ

НБУ у 2018 році створив централізований Кредитний реєстр, в якому накопичується інформація про кредитні операції позичальників із заборгованістю понад 100 мінімальних заробітних плат перед одним банком.

Передавання банками до Кредитного реєстру інформації про боржників – фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства, зокрема вимог закону "Про захист персональних даних".

Позичальники, стосовно яких передані дані до Кредитного реєстру, мають право отримувати з цього реєстру інформацію про себе і в разі незгоди з її змістом вимагати її коригування відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність".

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За даними НБУ станом на серпень 2023 року банки України видали громадянам кредитів на суму 215 млрд гривень. Середня ставка за новими кредитами в серпні становила 34,7% річних

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