НБУ открыл Кредитный реестр для граждан: как узнать о большом долге перед банком

Как работает онлайн-сервис

Сервис доступен по ссылке на сайте НБУ банка Украины в формате 24/7.

Для получения сервиса пользователь должен авторизоваться с помощью системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков-участников системы.

В ответ на онлайн запрос пользователь получит актуальную на момент подачи запроса информацию из Кредитного реестра НБУ.

В частности, о:

сумме задолженности и состояние исполнения обязательств;

наименовании банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf.

В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Для чего это нужно

Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор.

Участники Кредитного реестра НБУ - банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц - обновляют информацию ежемесячно по состоянию на первое число. Дата последнего обновления указывается непосредственно в сформированном пользователем отчете

Дополнительные возможности

С помощью веб-ресурса Кредитного реестра НБУ пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в Кредитном реестре НБУ.

Кредитный реестр НБУ

НБУ в 2018 году создал централизованный Кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков с задолженностью более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Передача банками в Кредитный реестр информации о должниках - физических лицах осуществляется в соответствии с законодательством, в частности, требованиями закона "О защите персональных данных".

Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать ее корректировки в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности".